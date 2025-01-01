Барнаулец устроил дрифт с фейерверками и попал на видео

На видео попало, как водитель BMW устроил дрифт с фейерверками в Барнауле

В Барнауле водитель BMW устроил дрифт на дороге общего пользования, при этом выстреливая в воздух фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В Барнауле весело встретили Новый год. Правда, перед сотрудниками полиции лихачу все же пришлось объясняться», — говорится в сообщении канала.

Судя по кадрам видео, фейерверки были закреплены внутри автомобиля. На крыше водитель установил гирлянду. О том, что ему грозит за дрифт с фейерверками, не сообщается.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в законе нет четкой формулировки, как наказывать за подобные действия. Депутат предложил относить подобные нарушения к статье 156 Уголовного кодекса РФ. По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего.

Ранее красноярский блогер провез на тюбинге для катания приятеля с фейерверком и попал на видео.