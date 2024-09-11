В полиции сообщили, что прикрыли сеть работавших из-за рубежа мошенников

Полиция при поддержке ФСБ ликвидировала сеть нелегальных узлов связи, позволявшие мошенникам из-за рубежа менять номера и дистанционно похищать у россиян деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, криминальная схема действовала на территории 13 субъектов. Анонимный куратор, проживающий за пределами России, вербовал участников, передавал им сим-боксы (устройство, для хранения и работы большого числа SIM-карт), которые меняли номера на российские, и давал рабочие указания.

Волк уточнила, что оборудование устанавливали в съемных квартирах, настраивали и регулярно меняли заблокированные сим-карты. Каждые несколько дней сим-боксы перевозили на новое место, чтобы скрыть их расположение.

«В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности», — добавила представитель МВД.

До этого преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил россиян, что мошенники стали активно пользоваться школьными чатами, чтобы получать доступ к персональным данным.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью «приложения Минздрава».