Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США мужчина выиграл $30 тысяч по пути на работу

UPI: американец выиграл в лотерею $30 тысяч по пути на работу
close
Shutterstock

В США мужчина выиграл $30 тысяч по пути на работу, пишет UPI.

Житель штата Мэриленд стал обладателем выигрыша в лотерею в размере $30 тысяч. Человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что, обнаружив в своем кармане лишние $5, решил заехать в магазин 7-Eleven и приобрести несколько лотерейных билетов.

Среди купленных билетов оказался выигрышный в игре Diamond Bingo, стоимостью $3, которая и принесла мужчине джекпот.

«Я был в шоке и чуть не выпал из грузовика. Я проверял билет шесть раз. А когда приехал на работу, то проверил его снова,» — вспоминает победитель.

Вдохновленный своим успехом, мужчина показал билет своей бабушке, которая познакомила его с миром лотереи, когда ему исполнилось 18 лет. Теперь же он планирует использовать выигрыш на погашение кредита за семейный автомобиль и ремонт своего дома.

Ранее В США победитель лотереи потребовал удвоить выигрыш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами