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Глава Минобороны РФ созвонился с детьми участников спецоперации

Белоусов созвонился с детьми участников СВО в рамках акции «Елка желаний»

Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации на Украине, чьи мечты исполнит в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, министр поговорил по телефону c детьми военнослужащих, чьи шарики с новогодними пожеланиями снял с елки. Во время разговора девятилетний мальчик Иван из Тульской области, рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Ребенок признался, что он также мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Белоусов сообщил ему о программе, которая помимо зоопарка включает посещение Военно-морского музея, крейсера «Аврора» и других достопримечательностей Северной столицы.

Министр также пообщался с Викой из Ростова-на-Дону, ее братом Егором и их мамой, которые хотят попасть на военный парад в столице. Белоусов заявил, что ждет всю их семью и все условия для этого созданы. В Минобороны добавили, что семья сможет побывать в Центральном музее Вооруженных сил РФ, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Ранее президент России Владимир Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить.

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