В Сумах произошли взрывы

В Сумах произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

Сирены тревоги в это время звучали в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

До этого российское подполье сообщало об уничтожении склада ВСУ в Сумах. В тот же день подпольщик Сергей Лебедев заявил, что удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.