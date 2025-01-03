Эксперт заявил, что мошенники стали внимательнее подделывать настоящие сайты

Сайты мошенников от настоящих порой отличаются одним символом в домене — поэтому пользователям надо быть очень внимательными. Об этом РИА Новости рассказал глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

«Как правило, электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой оно пришло. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и в мобильном приложении», — пояснил Блезнеков.

Также эксперт посоветовал никогда не открывать вложения в электронные письма, если нет полной уверенности в их содержимом.

До этого эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко заявила, что злоумышленники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) в схеме с фейковыми карточками новогодних подарков на маркетплейсах.

Ранее россиян призвали не доверять сомнительным сервисам и сайтам.