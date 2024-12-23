Россиян призвали не доверять сомнительными сервисами и сайтами

Злоумышленники регулярно вынуждают пользователей устанавливать опасные приложения и переходить на сайты, где запрашивают персональные данные пользователей. Об этом рассказал член общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

Он подчеркнул, что известные западные ИИ-продукты не стали исключением.

«Не стоит доверять сомнительными сервисами и сайтами, чтобы использовать западные площадки, ведь у нас есть свои безопасные ИИ-продукты», — добавил Маслов.

По его словам, в России есть качественные аналоги, которые не уступают западным платформам. При этом он уточнил, что российские сервисы остаются доступными, а их разработчики серьезно относятся к безопасности пользователей.

«Поэтому чтобы мошенники не испортили вам настроение на новогодние праздники, перейдите на отечественные платформы», — сказал Маслов.

В свою очередь, эксперт РОЦИТ Алексей Парфун объяснил возросшее число пользователей, попадающихся на уловки мошенников тем, что большинству из них хочется получить доступ к «модным» сервисам вроде ChatGPT или Dall-E.

«Однако мошенники активно эксплуатируют это стремление. А ведь противостоять злоумышленникам очень легко благодаря тому, что в России есть полноценные аналоги таких сервисов», — подчеркнул он.

По его мнению, отечественные сервисы намного безопаснее, поэтому пользователям стоит перейти на них, а не доверять вместо этого подозрительным ресурсам.