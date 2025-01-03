В Калифорнии при падении самолета на здание пострадали 15 человек

ABC7: в Калифорнии при крушении самолета пострадали 15 человек

При падении небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии пострадали не менее 15 человек, один получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом пишет ABC7.

«Небольшой самолет пробил крышу здания в Фуллертоне. Авария привела к пожару четвертой степени опасности, а столб густого черного дыма поднялся в воздух над местом происшествия и был виден за много миль», — пишет издание.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия, потушили возгорание и эвакуировали близлежащие предприятия. Информация о причинах происшествия пока неизвестна.

Незадолго до этого местная полиция заявила, что самолет упал неподалеку от аэропорта. Правоохранительные органы проводили эвакуацию.

30 декабря сообщалось, что в аэропорту Лос-Анджелеса при взлете едва не столкнулись два самолета. Как сообщает телеканал NBC News, это произошло около 16:20 27 декабря (7:20 мск 28 декабря), когда чартерный самолет Embraer E135 авиакомпании Key Lime Air (KLM), на борту которого находилась мужская баскетбольная команда из университета штата Вашингтон, приземлился и двигался по взлетно-посадочной полосе. В это время взлетал лайнер Delta Airlines, выполнявший коммерческий рейс в Атланту.

Ранее было опубликовано последнее сообщение, отправленное пассажиром рухнувшего в Южной Корее Boeing.