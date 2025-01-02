Turkish Airlines рассказала, как борется с клопами в своих самолетах

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines тщательно дезинфицирует свои самолеты перед каждым полетом, написал в соцсети X ее представитель после появления данных о клопах в салонах.

По его словам, проблема клопов время от времени возникает в местах общественного пользования, но Turkish Airlines тщательно следит за соблюдением «высочайших стандартов безопасности и комфорта», немедленно проверяет и реагирует на данные о насекомых на бортах.

«Мы серьезно относимся ко всем отзывам в этой связи и тщательно их анализируем», — заявил представитель компании.

Он добавил, что Turkish Airlines контактирует с производителями самолетов по вопросу наиболее эффективных и безопасных мер по предотвращению появления насекомых на рейсах.

Накануне The New York Times написала, что пассажиры некоторых рейсов турецкой компании заявили о клопах на борту ее самолетов. Насекомых нашли на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул в марте 2024 года. Позднее стало известно о клопах на одном из рейсов из Стамбула в Сан-Франциско в октябре. Тогда насекомые, по словам пассажиров, «падали с потолка на пассажиров». Через три недели после этого клиенты заметили клопов на рейсе из Вашингтона в Стамбул. Газета отметила, что Turkish Airlines предлагала пассажирам разные варианты компенсации.

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