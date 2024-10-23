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Врач рассказал, почему не стоит распаковывать чемоданы сразу после путешествия

Врач Сингх рассказал, что не стоит открывать чемоданы сразу после поездки из-за клопов

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Shutterstock

Врач из США рассказал, почему не рекомендует людям сразу распаковывать чемоданы после путешествия, пишет Fox News.

Как объяснил доктор Джейсон Сингх, когда люди возвращаются из отпуска, они могут привезти с собой в чемодане яйца клопов. Как правило, насекомые вылупляются через шесть-десять дней, а для дальнейшего развития им нужна кровь.

Поэтому специалист рекомендует держать чемодан закрытым в течение как минимум двух недель, чтобы яйца и личинки клопов за это время перестали развиваться без еды и воздуха.

«Вот почему не стоит распаковывать чемодан сразу после возвращения из отпуска», — рассказал Сингх.

Эксперты по борьбе с вредителями также советуют людям во время отпуска не хранить вещи в ванной комнате отеля и выбирать места для отдыха, в которых регулярно проводят специальную обработку от клопов.

Ранее крупнейший музей Марселя частично закрылся из-за нашествия клопов.

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