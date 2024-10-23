Врач рассказал, почему не стоит распаковывать чемоданы сразу после путешествия

Врач из США рассказал, почему не рекомендует людям сразу распаковывать чемоданы после путешествия, пишет Fox News.

Как объяснил доктор Джейсон Сингх, когда люди возвращаются из отпуска, они могут привезти с собой в чемодане яйца клопов. Как правило, насекомые вылупляются через шесть-десять дней, а для дальнейшего развития им нужна кровь.

Поэтому специалист рекомендует держать чемодан закрытым в течение как минимум двух недель, чтобы яйца и личинки клопов за это время перестали развиваться без еды и воздуха.

«Вот почему не стоит распаковывать чемодан сразу после возвращения из отпуска», — рассказал Сингх.

Эксперты по борьбе с вредителями также советуют людям во время отпуска не хранить вещи в ванной комнате отеля и выбирать места для отдыха, в которых регулярно проводят специальную обработку от клопов.

Ранее крупнейший музей Марселя частично закрылся из-за нашествия клопов.