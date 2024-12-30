В российском городе без воды остались более 20 домов

В Дальнереченске без воды остались 18 многоквартирных и пять частных домов

В городе Дальнереченске в Приморском крае без воды остались 18 многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По ее информации, причиной случившегося стал прорыв на сети водоснабжения. Авария произошла днем 29 декабря. Для местных жителей организовали подвоз воды.

Как говорится в сообщении, Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения. Надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования с решением вопроса об административной ответственности виновных в том, что люди остались без воды.

25 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла, которое затронуло свыше 100 многоквартирных домов и ряд социально-значимых объектов. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, без отопления остались 107 многоквартирных жилых домов, а также восемь социально-значимых объектов, включая четыре детских сада, больницу, лицей, гимназию и школу. Причиной случившегося послужил дефект трубопровода диаметром 500 мм.

24 декабря глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону около 80 тыс. горожан остались без теплоснабжения из-за порыва на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» в Северном микрорайоне.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.