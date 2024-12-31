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В шести муниципальных округах Чувашии произошло отключение света

ГКЧС Чувашии: около 10 тысяч жителей региона остались без света из-за непогоды
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Аварийное отключение света произошло в ряде муниципальных округов Чувашской Республики. Об этом сообщил Государственный комитет региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что проблемы с электроснабжением возникли в шести муниципальных образованиях. Речь идет о Чебоксарском, Канашском, Шумерлинском, Моргаушском, Аликовском и Урмарском муниципальных округах.

По данным ведомства, причиной для отключения света послужили неблагоприятные погодные условия.

«Всего под отключение электроэнергии попали более 2,7 тыс. частных жилых домов, почти 10 тыс. человек и девять социально- значимых объектов», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в трех муниципальных округах — Аликовском, Канашском и Урмарском — специалисты уже завершили восстановительные работы. В остальных муниципальных образованиях ремонт сетей еще продолжается. К работам привлекли девять единиц техники и 21 сотрудника аварийных служб.

До этого Главное управление МЧС РФ по Чувашии в Telegram-канале сообщило, что 30 и 31 декабря в некоторых районах республики ожидается усиление ветра до 15–17 м/с. Более того, ведомство предупредило об ухудшении видимости до 500 метров.

Ранее более 20 домов в городе Дальнереченске в Приморском крае остались без водоснабжения.

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