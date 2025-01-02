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В Крыму произошло смертельное ДТП

МВД: три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении авто в Крыму
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МВД по Республике Крым

В Крыму при столкновении двух автомобилей Lada Kalina и Chevrolet погибли три человека, сообщает Telegram-канал регионального МВД.

Отмечается, что авария произошла в 12:35 часов на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск близ села Шахтино в Советском районе. При столкновении погибли трое пассажиров автомобиля Lada Kalina, двое из которых 2018 и 2023 годов рождения.

«Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля «Лада Калина» с травмами доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю в Таиланде.

Автобус с 37 пассажирами врезался в автомобиль в Toyota Fortuner. После столкновения автобус отлетел в бетонное ограждение. 27 человек были травмированы, среди них водитель автобуса и пассажиры.

Ранее массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео.

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