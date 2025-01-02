Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с российским туристами попал в ДТП в Таиланде, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, автобус с 37 пассажирами врезался в автомобиль в Toyota Fortuner. После столкновения автобус отлетел в бетонное ограждение.
«Основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 человек были травмированы, среди них водитель автобуса и пассажиры.
До этого газета Thai Rath писала, что в Таиланде туристический автобус попал в ДТП. Пострадали 30 человек, пятерых спасти не удалось.
Отмечается, что пассажиры автобуса были жителями Самутсакхон, большинство из них — пожилые люди.
30 декабря сообщалось, что на автодороге »Сортавала» произошел инцидент, в котором пассажирский автобус столкнулся с кроссовером. ДТП случилось на 140-м километре трассы, недалеко от поселка Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области.
Ранее массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео.