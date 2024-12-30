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Массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео

На видео попало ДТП с 10 автомобилями из-за гололедицы в Краснодаре
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Телеграм-канал ЧП Краснодара и края

Массовое ДТП произошло в Краснодаре из-за гололеда — на скользкой дороге столкнулись около 10 автомобилей. Кадры аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел на Северном мосту. На опубликованных кадрах видно, что несколько машин попали в аварию. При этом мужчина на видео говорит, что столкновение могло быть куда хуже. Спустя несколько минут в них врезается еще один автомобиль из-за гололедицы.

До этого в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

Ранее МКАД перекрыли из-за крупного ДТП.

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