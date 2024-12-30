Массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео

Массовое ДТП произошло в Краснодаре из-за гололеда — на скользкой дороге столкнулись около 10 автомобилей. Кадры аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел на Северном мосту. На опубликованных кадрах видно, что несколько машин попали в аварию. При этом мужчина на видео говорит, что столкновение могло быть куда хуже. Спустя несколько минут в них врезается еще один автомобиль из-за гололедицы.

До этого в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

Ранее МКАД перекрыли из-за крупного ДТП.