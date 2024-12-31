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В Ленобласти произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса

Рейсовый автобус попал в крупную аварию на трассе «Сортавала» в Ленобласти
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Depositphotos

30 декабря на автодороге «Сортавала» произошел инцидент, в котором пассажирский автобус столкнулся с кроссовером. Об этом сообщает 47news.

ДТП случилось на 140-м километре трассы, недалеко от поселка Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, рейсовый автобус № 2342/807, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. Установлено, что водитель автобуса не смог справиться с управлением, что и привело к заносу.

В результате аварии водитель кроссовера и двое его пассажиров были госпитализированы. Как сообщает телеканал 78, в автомобиле находились двое пожилых пассажиров, одному из которых 95 лет. Женщину-водителя, также старше 70 лет, зажало в салоне. Спасателям поисково-спасательного отряда из Приозерска пришлось деблокировать двери автомобиля, чтобы помочь пострадавшей. Информация о состоянии пассажиров и водителя автобуса пока не раскрыта.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту ДТП, в рамках которой будет оцениваться причина и условия происшествия, а также действия ответственных лиц.

30 декабря в Крыму 19 автомобилей попали в крупное ДТП.

Ранее массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео.

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