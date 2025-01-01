В Таиланде автобус с туристами попал в ДТП, 30 человек пострадали

Thai Rath: 30 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Таиланде

В Таиланде туристический автобус попал в ДТП. По данным газеты Thai Rath, в результате аварии пострадали 30 человек, а еще пятерых спасти не удалось.

«Автобус перевернулся и упал на обочине дороги в Сураттхани <...>, многие получили ранения. Пострадавших доставили в больницу», — говорится в статье.

Отмечается, что пассажиры автобуса были жителями Самутсакхон, большинство из них — пожилые люди.

30 декабря сообщалось, что на автодороге »Сортавала» произошел инцидент, в котором пассажирский автобус столкнулся с кроссовером. ДТП случилось на 140-м километре трассы, недалеко от поселка Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, рейсовый автобус № 2342/807, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. Установлено, что водитель автобуса не смог справиться с управлением, что и привело к заносу.

Ранее сообщалось об инциденте в Мытищах, где маршрутка выехала на встречку и чуть не спровоцировала ДТП.