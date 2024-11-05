В Тобольске установили памятник Ленину без трех пальцев

В Тобольске Тюменской области установили новый памятник Владимиру Ленину с отломленными пальцами. Об этом в своем личном блоге сообщил местный активист и общественный деятель Евгений Беляев.

Инцидент произошел с памятником на улице Ленина. Городская администрация планировала устроить торжественную церемонию открытия монумента 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Местные жители заметили, что у памятника сломаны три пальца на руке, которой вождь указывает вдаль.

По словам активиста, повреждение фигуры могло произойти во время транспортировки.

«На улице Ленина в Тобольске установили памятник. Кисть вождя повреждена», — заявил он.

Представители администрации Тобольска сообщили, что за установку и транспортировку памятника несли ответственность депутаты коммунистической партии, среди которых политик Тамара Казанцева. Именно она стала инициатором установки монумента. Один из городских политиков заявил, что до момента устранения повреждений фигуру вождя накроют белой тканью во избежание двойных толкований. Он отметил, что инцидент произошел случайно и не является актом вандализма.

До этого глава Якутии Айсен Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина в площадь Республики.

Ранее в Одессе общественники, разбившие изображение Ленина, отделались составлением протоколов.