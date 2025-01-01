В Норвегии более 100 человек застряли в поезде без отопления и работающих туалетов в -11C°

В Норвегии более 100 пассажиров застряли в поезде на Бергенской железной дороге в -11C°. Об этом пишет Dagbladet.

По данным издания, поезд не смог продолжать движение из-за неисправного двигателя, поэтому пассажиры около двух часов провели на станции Мюрдаль на юго-западе страны. При этом оказавшиеся в железнодорожном составе люди остались без отопления и возможности воспользоваться туалетом. В итоге за ними прислали другой поезд.

В конце декабря во Внуково пассажиры не смогли своевременно отправиться во Владикавказ. Всего вылета на протяжении почти 12 часов ожидали около 200 человек. Их рейс переносили более десяти раз. Как рассказали пассажиры, самолет должен был отправиться в 0:25, но его вылет перенесли из-за непогоды. Сотрудникам аэропорта во Владикавказе потребовалось время, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу от снега.

Ранее пассажир застрял рукой в дверях поезда и пробежал за ним несколько метров.