В Афганистане рассказали, что каждый десятый житель страны — наркоман

Не менее 10% населения Афганистана — наркоманы, которые также отравляют жизнь своим семьям. Об этом заявил представитель отдела по борьбе с наркотиками Афганистана Абдул Рахман Касеми, которого цитирует издание Shamshad News.

«К сожалению, эта практика более распространена в нашем обществе, чем в обществах других государств. Каждый десятый из нас — наркоман, и, по оценкам экспертов, у нас в стране четыре миллиона наркоманов», — рассказал Касеми.

Представитель отдела по борьбе с наркотиками добавил, что кроме самого наркомана от его зависимости страдают в среднем не менее семи человек — это члены семьи. Касеми также добавил, что в стране действует программа лечения для наркозависимых, результаты которой воодушевляют — из 100 тыс. обратившихся за помощью за последний год смогли выздороветь около 95%.

Недавно Иран начал строить стену в пяти граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях.

В пограничной полиции исламской республики пояснили, что это необходимо для того, чтобы чтобы снизить угрозы безопасности и предотвратить нежелательную миграцию и контрабанду топлива, наркотиков и товаров.

Ранее в МИД РФ призвали активизировать гуманитарную помощь Афганистану.