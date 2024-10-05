В МИД РФ призвали активизировать гуманитарную помощь Афганистану

Участники консультаций по Афганистану призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь стране и не политизировать ее. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, оно опубликовано на сайте МИД РФ.

В документе говорится, что участники встречи подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку народа Афганистана и призвали международное сообщество начать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь населению, при этом подтвердили недопустимость политизации гуманитарной помощи.

Также была выражена признательность Ирану, Пакистану и другим странам региона за прием миллионов афганских беженцев.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане.

Ранее в России назвали недостатки нынешнего правительства Афганистана.