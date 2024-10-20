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Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном

Иран начал строить стену в граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях

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eghtesaad24.ir

Иран начал строить стену в пяти граничащих с Пакистаном и Афганистаном провинциях. Об этом сообщает Eghtesaad24 со ссылкой на командующего пограничной полицией Ирана бригадного генерала Ахмада Али Гударзи.

Он пояснил, что стена нужна для того, чтобы снизить угрозы безопасности и предотвратить нежелательную миграцию и контрабанду топлива, наркотиков и товаров. Он подчеркнул, что возведение заграждений на границе с Афганистаном и Пакистаном — приоритетная задача.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран пытаются вовлечь в масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи созвал в своей резиденции экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана после ударов Израиля по Бейруту.

Ранее в МИД РФ призвали активизировать гуманитарную помощь Афганистану.

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