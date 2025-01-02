В Анапе зафиксировали новый выброс нефтепродуктов на побережье

На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов шириной до 3 метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за время работ с территории вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Отмечается, что в Крыму не было обнаружено утечек. На данный момент в мониторинге ситуации принимают участие порядка 100 человек и 39 единиц техники.

До этого сообщалось, что водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них. В течение нескольких дней проведения работ в перерывах между штормами водолазы смогли обследовать все затонувшие части.

По данным оперштаба, специалисты проводят ежедневный мониторинг акватории и патрулируют территорию. Отмечается, что при обнаружении радужных пятен их оперативно удаляют сорбентом.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.