Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе зафиксировали новый выброс нефтепродуктов на побережье

МЧС: выброс нефтепродуктов шириной до 3 метров зафиксирован на побережье Анапы

На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов шириной до 3 метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за время работ с территории вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Отмечается, что в Крыму не было обнаружено утечек. На данный момент в мониторинге ситуации принимают участие порядка 100 человек и 39 единиц техники.

До этого сообщалось, что водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них. В течение нескольких дней проведения работ в перерывах между штормами водолазы смогли обследовать все затонувшие части.

По данным оперштаба, специалисты проводят ежедневный мониторинг акватории и патрулируют территорию. Отмечается, что при обнаружении радужных пятен их оперативно удаляют сорбентом.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами