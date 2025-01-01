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Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы

Захарова: россияне делают все для спасения уникальных пляжей Анапы
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россияне со всех уголков страны прилагают все возможные усилия для спасения уникальных пляжей Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом в интервью радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, пляжи знамениты не столько большим потоком туристов и развивающейся инфраструктурой, но и «лечебным песком», который является уникальным.

Захарова отметила, что местные власти, сотрудники МЧС и волонтеры со всей страны приезжают в холод, чтобы устранить последствия крушения кораблей. Дипломат добавила, что люди «делают все» для спасения уникального места.

Она подчеркнула, что местные жители активно распространяют информацию о случившемся и многие из них посвящают себя помощи, несмотря на риски для здоровья.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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