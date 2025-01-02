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В России усложнят продажу пивных коктейлей

Эксперт Небольсин: в России усложнят продажу пивных коктейлей
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Shutterstock

В России усилят контроль за производством и оборотом пивных коктейлей, в составе которых есть спирт. Об этом в интервью Ura.ru заявил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

По его словам, сразу после Нового года цены на алкоголь вырастут на 15-20% из-за акцизов. Стоимость за банку крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 году вырастет с 26 до 30 рублей за литр.

«Тенденция по замещению слабоалкогольных коктейлей типа «джин-тоник» пивными спиртованными напитками наметилась несколько лет назад. Но усилилась в 2024 году», — заявил Небольсин.

По его словам, в мае прошлого года в стране повысились акцизные ставки на слабоалкогольные напитки, среди которых «джин-тоник». Из-за этого к октябрю в России почти перестала существовать индустрия по выпуску данной продукции. Эксперт объяснил, что в их составе использовался спирт, при этом алкоголь входил в состав пивной продукции.

«Уверен, в 2025 году будет всплеск борьбы с псевдопивными напитками», — подчеркнул эксперт.

До этого стало известно, что с 1 января в России увеличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная стоимость водки теперь составляет 349 рублей, а коньяка — 651 рубль, включая НДС и акцизы.

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