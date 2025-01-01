Водка и коньяк подорожали в России

В России с 1 января подняли цены на водку и коньяк

С 1 января в России увеличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная стоимость водки теперь составляет 349 рублей, а коньяка — 651 рубль, включая НДС и акцизы, говорится в приказе Минфина России.

«Минимальную розничную цену на водку с 1 января увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля», — сообщило ведомство в документе на официальном портале правовых актов.

Минимальная цена на другие ликеро-водочные изделия составит 277 рублей. Самый высокий порог установлен для напитков с содержанием спирта свыше 61% — от 504 рублей. Увеличение цен поможет защитить здоровье россиян и сократить потребление контрафакта, считают в министерстве.

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