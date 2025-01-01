Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водка и коньяк подорожали в России

В России с 1 января подняли цены на водку и коньяк
close
Shutterstock

С 1 января в России увеличились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная стоимость водки теперь составляет 349 рублей, а коньяка — 651 рубль, включая НДС и акцизы, говорится в приказе Минфина России.

«Минимальную розничную цену на водку с 1 января увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля», — сообщило ведомство в документе на официальном портале правовых актов.

Минимальная цена на другие ликеро-водочные изделия составит 277 рублей. Самый высокий порог установлен для напитков с содержанием спирта свыше 61% — от 504 рублей. Увеличение цен поможет защитить здоровье россиян и сократить потребление контрафакта, считают в министерстве.

Шампанское под бой курантов, водка под селедку, хреновуха под заливное — не традиции, а грамотный маркетинг, внушающий нам, что одно без другого невозможно. Как обойтись без алкоголя, если у нас уже закрепилась ассоциация с определенными напитками под традиционные блюда, «Газете.Ru» рассказала клинический и кризисный психолог, автор и преподаватель курсов от химической зависимости и созависимости Алена Мирошниченко.

Ранее врач раскрыл, реально ли выбить глаз пробкой от шампанского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами