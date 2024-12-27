Врач раскрыл, реально ли выбить глаз пробкой от шампанского

Эффектный вылет пробки из бутылки шампанского — не только один из символов праздника, но и угроза здоровью. Об этом в беседе с Life предупредил офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков.

Врач отметил, что скорость пробки, вылетающей под давлением, достигает 13-15 метров в секунду, что сопоставимо с выстрелом из пневматического оружия, поэтому попадание ее в глаз может привести к серьезным травмам, вплоть до потери зрения.

«Вот почему так важно открывать шампанское аккуратно. <...> Под воздействием алкоголя и общей эйфории люди могут становиться более беспечными и небрежными, что повышает риск получения травмы», — сказал Светлаков.

Если травма все-таки произошла, глаз ни в коем случае нельзя трогать. Его следует прикрыть чистой салфеткой и как можно скорее обратиться к врачу, добавил специалист.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого предупреждала, что шампанское противопоказано детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, дуоденит или панкреатит. Газированный алкоголь, по ее словам, может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт.

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