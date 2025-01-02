Путин получил новогодний подарок от мальчика из ДНР

Волонтеры передали президенту Российской Федерации Владимиру Путину новогоднюю поделку от 10-летнего Тимура Падалки из города Ясиноватая Донецкой народной республики. Об этом сообщает RT.

Мальчик смастерил подарок из дерева. Волонтеры смогли передать его главе государства на полях форума «Мы вместе».

Тимур поделился, что очень удивился, когда узнал, у кого оказалась его поделка, но в то же время очень обрадовался. Его мама Юлия рассказала, что они с сыном каждый год участвуют в школьном конкурсе. По словам женщины, ее семья всегда жила в Ясиноватой, однако весной 2024 года им пришлось на время уехать из города из-за непрекращающихся обстрелов.

В декабре Путин рассказывал, что регулярно общается с участниками специальной военной операции и получает от них сувениры.

Ранее Путин сообщил, что передаст подаренные бойцами СВО шевроны и знамена библиотеке Кремля.