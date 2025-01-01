Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air

Директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы», — поделился Ван.

Отмечается, что для дешифровки данных со второго самописца потребуется больше времени, так как он получил повреждения. Специалисты предполагают, что на это уйдет больше месяца. Если бы самописцы не были повреждены, то расшифровка заняла бы неделю.

Если у южнокорейских специалистов возникнут сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев, то их могут передать американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ).

До этого директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Республики Корея Чжу Чжон Ван говорил, что конструкция в виде земляного холма на бетонном фундаменте, в которую врезался потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан лайнер, стояла на допустимом расстоянии от конца взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Ранее в Южной Корее у еще одного самолета компании Jeju Air возникли проблемы с шасси.