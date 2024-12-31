В США указали на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной Корее

Авиакатастрофа в Южной Корее, в результате которой взорвался самолет авиакомпании Jeju Air, была вызвана «фатальным сочетанием факторов». Об этом сообщили эксперты в интервью американскому изданию The New York Times.

По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона, пилоты обычно не торопятся с приземлением в случае отказа шасси, но в этой ситуации пилот решил, что времени недостаточно. Профессор Пэк Сын Чжу из Корейского открытого киберуниверситета добавил, что отказ шасси мог быть следствием неисправности двигателя, что заставило пилота принимать решение «в считанные минуты».

Дополнительно к трагедии привело сокращение длины взлетно-посадочной полосы с 2,8 километра до 2,5 километра из-за строительных работ. Самолет приземлился дальше обычного, и этого расстояния не хватило. Некоторые эксперты полагают, что крушение можно было предотвратить, если бы в конце полосы не находилась бетонная антенна-локализатор, в которую и врезался самолет, что вызвало взрыв.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оценят повреждения черного ящика разбившегося самолета.