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Число жертв теракта в Черногории вновь выросло

RTCG: число жертв теракта в Черногории выросло до 12 человек

Число жертв теракта в черногорском Цетине выросло до 12 человек. Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

«Убиты 12 человек, из них двое детей», — сообщила прокурор Цетине в эфире.

Она уточнила, что убийства произошли в пяти разных местах в городе.

Стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей. Мужчина был известен своим агрессивным поведением, до этого его задерживали за незаконное хранение оружия.

Власти Черногории на фоне трагедии обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием.

Ранее в Новом Орлеане произошел теракт в новогоднюю ночь.

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