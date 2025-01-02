В Черногории могут ввести полный запрет на владение оружием

Власти Черногории обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием после массовой стрельбы в городе Цетинье. Об этом заявил премьер-министр страны Милойко Спаич, передает ТАСС.

«Ужасная трагедия, которая потрясла нас всех. Все имеющиеся подразделения находятся в Цетинье и ищут виновного. Я надеюсь, что врачи спасут жизни раненых, которые находятся в тяжелом состоянии», — заявил он.

По словам премьер-министра, в скором времени состоится заседание Совета национальной безопасности, где обсудят вопрос о полном запрете на владение оружием и рассмотрят другие варианты урегулирования.

Стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей.

Мужчина известен своим агрессивным поведением, до этого его задерживали за незаконное хранение оружия.

Ранее в Новом Орлеане произошел теракт в новогоднюю ночь.