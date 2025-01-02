Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Черногории могут ввести полный запрет на владение оружием

Власти Черногории обсудят запрет на владение оружием после массовой стрельбы
close
Depositphotos

Власти Черногории обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием после массовой стрельбы в городе Цетинье. Об этом заявил премьер-министр страны Милойко Спаич, передает ТАСС.

«Ужасная трагедия, которая потрясла нас всех. Все имеющиеся подразделения находятся в Цетинье и ищут виновного. Я надеюсь, что врачи спасут жизни раненых, которые находятся в тяжелом состоянии», — заявил он.

По словам премьер-министра, в скором времени состоится заседание Совета национальной безопасности, где обсудят вопрос о полном запрете на владение оружием и рассмотрят другие варианты урегулирования.

Стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей.

Мужчина известен своим агрессивным поведением, до этого его задерживали за незаконное хранение оружия.

Ранее в Новом Орлеане произошел теракт в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами