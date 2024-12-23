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В Петербурге несовершеннолетняя ушла на свидание и не вернулась домой

В Петербурге пропала ушедшая на свидание 16-летняя девушка
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Shutterstock

Жительница Дальневосточной улицы Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летней дочери. Об этом сообщает «Мойка78». По данным издания, студентка второго курса колледжа Невского района в минувшую субботу отметила день рождения. В воскресенье она ушла на прогулку с молодым человеком, но домой не вернулась.

Как сообщила заявительница, дочь выглядит старше своего возраста. На вид ей около 18 лет. У девушки голубые глаза и длинные русые волосы. Ранее из дома она не уходила, на учете не состоит.

До этого в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли заблудившейся первокласснице добраться домой.

Полицейские обратили внимание на ребенка, который шел по обочине оживленной трассы. Девочка сильно замерзла и плакала. Выяснилось, что первоклассница после школы решила не дожидаться родителей и самостоятельно добраться домой. Она прошла несколько километров, но не рассчитала свои силы.

Школьницу посадили в служебный автомобиль и отогрели, потом доставили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Перми нашли живой 15-летнюю школьницу, которая ушла к стоматологу и пропала.

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