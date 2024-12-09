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Жительница Петербурга заявила о пропаже сына, который просто спал дома

Мать студента из Петербурга рассказала о пропаже сына, который просто спал дома

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Санкт-Петербурга ощутила сильное беспокойство, когда после учебы ее сын не вернулся домой и выключил телефон. Пока женщина искала его по округе, парень мирно спал у себя в комнате, пишет «Фонтанка».

Отмечается, что первокурсник «исчез» вечером накануне. Перед этим он позвонил матери и сказал, что направляется домой после учебы. Однако, когда женщина вернулась домой, она не обнаружила его, а телефон 18-летнего сына оказался выключенным. Это принудило обеспокоенную мать отправиться на его поиски.

Она обошла окрестности, и когда часы показывали почти полночь, решила позвонить в полицию. После начала поисков сотрудником полиции выяснилось, что студент все это время спокойно спал в своей кровати, просто мать его не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что никаких противоправных действий по отношению к нему не совершалось.

3 декабря сообщалось, что жительница Екатеринбурга после двухдневных поисков нашлась в больнице с переломами.

Девушка приехала из Сухого Лога в Екатеринбург, где жила в квартире бабушки и после учебы подрабатывала официанткой. В какой-то момент 17-летняя студентка пропала, в розыск ее объявила мать.

Спустя несколько дней девушку нашли в больнице с серьезными травмами. По словам самой пострадавшей, она по неосторожности упала с моста, но знакомые в это не верят и предполагают, что ее мог кто-то столкнуть.

Ранее в Сочи объявили о поисках рыбака, которого унесло в открытое море.

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