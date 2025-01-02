Устроивший стрельбу в Черногории умер после попытки самоубийства

Застреливший десять человек в кафе в Черногории умер после попытки самоубийства

Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в городе Цетине в Черногории, скончался после попытки самоубийства. Об этом заявил глава МВД Черногории Данило Шаранович в ходе пресс-конференции, сообщает RTCG.

«Когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — отметил глава ведомства.

Шаранович уточнил, что мужчина умер по дороге в медицинское учреждение.

Стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей. В результате погибли 10 человек, включая двух детей.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич сообщил, что власти страны намерены обсудить введение полного запрета на владение оружием. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности в ближайшее время.

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