Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Устроивший стрельбу в Черногории умер после попытки самоубийства

Застреливший десять человек в кафе в Черногории умер после попытки самоубийства
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в городе Цетине в Черногории, скончался после попытки самоубийства. Об этом заявил глава МВД Черногории Данило Шаранович в ходе пресс-конференции, сообщает RTCG.

«Когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — отметил глава ведомства.

Шаранович уточнил, что мужчина умер по дороге в медицинское учреждение.

Стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович после того, как поссорился со своим родственником. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей. В результате погибли 10 человек, включая двух детей.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич сообщил, что власти страны намерены обсудить введение полного запрета на владение оружием. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности в ближайшее время.

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами