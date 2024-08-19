Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Тысячи жертв»: раскрыта главная сложность привлечения магов к ответственности

Юрист Ушанов: в России тысячи человек пострадали от колдунов и магов

close
100%
Depositphotos

В России вынесли всего 30 приговоров против магов и колдунов за три года. Пострадавших от их действий при этом насчитываются тысячи, однако не всегда таких мошенников можно привлечь к ответственности, объяснил юрист Алексей Ушанов.

Сегодня в России есть юридическая сложность в классификации деятельности называющих себя магами людей – ее относят просто к «иным видам деятельности».

«Сложность привлечения магов и колдунов к ответственности заключается в проблеме дифференцирования мошенничества и консультационной деятельности», — пояснил юрист в пресс-центре НСН.

По его словам, для заведения уголовного дела правоохранительным органам должно быть известно о двух-трех жертвах обмана злоумышленника — зачастую приходится их разыскивать. Причем на первое заявление пострадавшего почти всегда приходит отказ от возбуждения дела.

«В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются, если шарлатаны обманули какого-то высокопоставленного человека или его семью», — объяснил Ушанов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого призвал принять меры, чтобы лишить колдунов, магов и экстрасенсов баснословных доходов. Он подчеркнул, что такие люди не стремятся никому помочь и занимаются своей деятельностью только ради наживы, поэтому монетизация их магических практик должна быть равна нулю.

Ранее министра заподозрили в применении черной магии по отношению к президенту Мальдив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами