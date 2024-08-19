«Тысячи жертв»: раскрыта главная сложность привлечения магов к ответственности

В России вынесли всего 30 приговоров против магов и колдунов за три года. Пострадавших от их действий при этом насчитываются тысячи, однако не всегда таких мошенников можно привлечь к ответственности, объяснил юрист Алексей Ушанов.

Сегодня в России есть юридическая сложность в классификации деятельности называющих себя магами людей – ее относят просто к «иным видам деятельности».

«Сложность привлечения магов и колдунов к ответственности заключается в проблеме дифференцирования мошенничества и консультационной деятельности», — пояснил юрист в пресс-центре НСН.

По его словам, для заведения уголовного дела правоохранительным органам должно быть известно о двух-трех жертвах обмана злоумышленника — зачастую приходится их разыскивать. Причем на первое заявление пострадавшего почти всегда приходит отказ от возбуждения дела.

«В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются, если шарлатаны обманули какого-то высокопоставленного человека или его семью», — объяснил Ушанов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого призвал принять меры, чтобы лишить колдунов, магов и экстрасенсов баснословных доходов. Он подчеркнул, что такие люди не стремятся никому помочь и занимаются своей деятельностью только ради наживы, поэтому монетизация их магических практик должна быть равна нулю.

Ранее министра заподозрили в применении черной магии по отношению к президенту Мальдив.