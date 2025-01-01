В северной Турции сгорел отель

На севере Турции, в провинции Бартын сгорел деревянный отель. Об этом сообщает турецкое информационное агентство IHA.

Отель, рассчитанный на 40 постояльцев, находился в живописном горном месте. Пожарные потушили пламя прежде, чем оно перекинулось на лес вокруг отеля. По имеющимся сведениям, полностью уничтожены 11 из 13 номеров, несколько человек получили отравления угарным газом.

Владелец отеля заявил, что группа из 25-30 гостей покинула отель сегодня утром, поэтому в момент пожара в гостинице никого не было. По его словам, возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки или неисправность обогревателя.

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