Пожарные в Крыму спасли кошек из огня

МЧС: спасатели вытащили из пожара в Симферополе семь кошек

Пожарные спасли семь кошек из загоревшегося гаража в Симферополе. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в частном подворье. Командир отделения пожарной части №6 Максим Кудря вынес кошек из смежного помещения. Спасатели помогли одному из животных, которое надышалось дымом.

В МЧС подчеркнули, что пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.

Огонь на 50 квадратах потушили 12 специалистов и 3 единицы техники ведомства, говорится в публикации.

В начале декабря ветеран пожарной охраны МЧС России Максим Бушмаков спас пса Вулкана с отколовшейся льдины на реке Сухоне в Вологодской области.

До этого МЧС сообщило о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

Сообщается, что пожар начался в отсутствие хозяев, и пожарную службу вызвали неравнодушные соседи. Для борьбы с огнем на территории 4 кв. м оказалось достаточно 12 специалистов и трех единиц техники. Всем животным была оказана помощь.

Ранее в Челябинске женщина завела 46 кошек и вынудила съехать из квартиры мать и сына.