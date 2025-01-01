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Путин дал поручения по законопроекту о языках народов России

Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона о языках народов РФ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 мая внести на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О языках народов Российской Федерации», предусмотрев создание госреестра таких языков. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений после заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 ноября 2024 года.

»Правительству РФ совместно с администрацией президента обеспечить <...> разработку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О языках народов Российской Федерации», предусмотрев в нем <...> создание и ведение госреестра языков народов РФ; систематизацию (разграничение) статусов таких языков», — говорится в перечне поручений.

Также в законопроекте предусмотрят взаимосвязь между законодательством о языках российских народов и о госязыке России, следует из документа.

Кроме того, Путин поручил подумать о создании единой линейки учебников по языкам республик РФ. Доклад об этом надо будет представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначили министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

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