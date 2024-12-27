В Мытищах маршрутка выехала на встречку и попала на видео

На видео попала маршрутка, которая выехала на встречку в Мытищах

В подмосковных Мытищах водитель маршрутки выехал прямо на «встречку» и едва не спровоцировал ДТП. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«В Мытищах водитель маршрутки решил выехать на встречку, чтобы быстрее добраться до остановки», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что маршрутка выезжает прямо перед другим автомобилем на встречной полосе.

«Ты что, дебил, делаешь?» — возмущается автор видео.

До этого грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы «Воронеж — Луганск». По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу. Местные жители опубликовали кадры аварии в соцсетях.

Ранее на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковушек в Марий Эл.