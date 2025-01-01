Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч человек

Украинские власти эвакуировали из Харьковской области 11 тысяч человек

Из населенных пунктов Харьковской области за последние месяцы эвакуировали порядка 11 тысяч человек, рассказал в эфире телеканала «Рада» руководитель назначенной Киевом военной администрации региона Олег Синегубов.

«За последние несколько месяцев с купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500», — сообщил Синегубов.

Он уточнил, что первоочередно из городов и сел эвакуируют семьи с детьми, и отметил, что темпы эвакуации в последнее время сильно уменьшились.

13 ноября глава Синегубов сообщил, что в 28 населенных пунктах Харьковской области на востоке Украины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. В 11 других населенных пунктах решено эвакуировать всех жителей.

12 декабря украинские власти заявили, что эвакуации подлежат 344 населенных пункта в Харьковской области.

Ранее в ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово.