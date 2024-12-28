В США мужчина выиграл $100 тысяч благодаря лотерейному билету, подаренному другом на Рождество, пишет UPI.

Мужчина рассказал, что он и его жена получили по лотерейному билету от друга на Рождество.

«Наш хороший друг подарил каждому из нас по билету. Я подождал, пока моя жена использует свой билет, и потом стер полоску с призом на своем», — вспоминает он.

Увидев выигрыш, американец сначала подумал, что стал обладателем $10 тысяч, но потом разглядел еще один ноль в конце.

«Я не поверил. Просто не мог поверить в то, что увидел», — рассказывает победитель.

Американец пока не знает, куда потратит выигрыш, но уверен, что деньги пойдут на пользу семье.

Ранее житель штата Мэриленд стал обладателем выигрыша в лотерею в размере $30 тыс. Человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что, обнаружив в своем кармане лишние $5, решил заехать в магазин 7-Eleven и приобрести несколько лотерейных билетов.