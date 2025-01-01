В МИД ответили на вопрос о россиянах, пострадавших при наезде машины на толпу в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что при наезде автомобиля на толпу в американском Новом Орлеане граждане РФ не пострадали.

Она рассказала, что в ведомство не поступала соответствующая информация.

В Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Полицейские уверены, что ДТП произошло намеренно. В новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Полиция не информировала граждан о местонахождении злоумышленника и не говорила о его задержании. В некоторых СМИ пишут, что ему удалось скрыться. NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что нападавший ликвидирован.

Ранее теракт произошел на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.