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35 человек ранены после наезда на толпу в США

В Новом Орлеане при наезде грузовика на толпу пострадали 35 человек
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Gerald Herbert/AP

Число раненых при наезде грузовика на толпу в городе Новый Орлеан в США увеличилось до 35, спасти врачи не смогли 10 человек. Об этом заявила местная полиция.

Перед этим сообщалось о 40 пострадавших, 10 из которых не смогли спасти.

В новогоднюю ночь туристы и жители Нового Орлеана собрались на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. Рано утром этот район еще был полон людей. Неожиданно белый грузовик на большой скорости влетел в толпу. Затем водитель вышел и открыл огонь по присутствующим. Затем его ликвидировала полиция.

Местных жителей попросили звонить в экстренные службы только при чрезвычайной ситуации, так как в городе разместили дополнительные полицейские подразделения, а сама служба 911 в том числе занимается произошедшим.

Полиция пока не окончила расследование, но, по предварительным данным, наезд был совершен неслучайно. Следователи считают, что неизвестный намеренно ехал на большой скорости, пытаясь задавить больше людей.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФБР выступило с заявлением о наезде на толпу в Новом Орлеане.

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Наезд на толпу в Новом Орлеане
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