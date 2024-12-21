«Если Германия захочет нас убить, мы убьем их». Новые подробности теракта в Магдебурге

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти. Ранены более 200 человек, почти 40 из них находятся в очень тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан: им оказался 50-летний беженец из Саудовской Аравии Талеб А. В соцсетях мужчина обвинял германские власти в заговоре против саудовских мигрантов, заявлял о ненависти к исламу и угрожал немцам убийством. Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ о его экстремистских взглядах, но в Германии не считали мужчину опасным.

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге возросло до пяти, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Вместе с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом он приехал сегодня на место трагедии.

«Какой ужасный поступок — ранить и убить так много людей с такой жестокостью. Сейчас нам стало известно, что более 200 человек получили ранения. На данный момент пятеро умерли», — цитирует Шольца немецкий таблоид Bild.

По словам канцлера, число погибших может увеличиться, так как почти 40 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии.

Шольц поблагодарил все экстренные службы, которые «помогли предотвратить что-то худшее», и выразил соболезнования и слова поддержки родственникам погибших, раненым, жителям Магдебурга и «всем тем, кто сейчас скорбит».

«Мы должны и будем стоять вместе», — заключил он.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. Автомобиль, за рулем которого находился 50-летний врач-психиатр и психотерапевт из Саудовской Аравии Талеб А., въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки.

Нападавшего задержали на месте преступления. По данным Bild, в момент совершения преступления он находился под воздействием веществ, в крови мужчины нашли наркотики.

Мотивы преступника

С 2006 года Талеб А. жил в Германии: он приехал в страну на учебу, а позже подал заявление о предоставлении убежища, так как на родине ему грозила смерть за отступление от ислама. Мужчина работал в клинике в Бернбурге, однако с октября не выходил на работу из-за болезни и отпуска. Он активно вел соцсети и давал интервью. Незадолго до атаки мигрант обвинил немецкие власти в коррумпированности, а также в заговоре против саудовских беженцев.

13 августа он написал на арабском языке: «Если Германия захочет нас убить, мы убьем их, умрем или с гордостью отправимся в тюрьму».

«Мы исчерпали все мирные средства, но столкнулись только с большим количеством преступлений со стороны полиции, государственной безопасности, прокуратуры, судебной власти и министерства внутренних дел», — добавил Талеб А.

В интервью FAZ в 2019 году он заявил, что «ненавидит» ислам и потерял из-за него друзей и семью. «Моя семья ненавидит меня сегодня только потому, что я не могу поверить, что вору нужно отрезать руку», — говорил мужчина.

При этом Талеб А. отмечал, что в Германии тоже чувствовал себя отвергнутым, потому что местные мусульмане нетерпимы к людям исламского происхождения, отказавшимся от религии. В мае мигрант написал, что рассчитывает умереть в этом году.

Саудовская Аравия предупреждала власти Германии об экстремистских взглядах уроженца их страны.

По информации Der Spiegel, Эр-Рияд трижды направлял соответствующие уведомления немецким органам безопасности. Кроме того, источники издания сообщили, что в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление на Талеба А. из-за его постов в соцсетях, однако сотрудники не увидели в его высказываниях ничего опасного. После теракта министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер назвала очевидной исламофобию подозреваемого, однако отказалась комментировать его мотивы.