Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Если Германия захочет нас убить, мы убьем их». Новые подробности теракта в Магдебурге

Spiegel: Эр-Рияд три раза предупреждал ФРГ об угрозе от атаковавшего ярмарку
Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти. Ранены более 200 человек, почти 40 из них находятся в очень тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан: им оказался 50-летний беженец из Саудовской Аравии Талеб А. В соцсетях мужчина обвинял германские власти в заговоре против саудовских мигрантов, заявлял о ненависти к исламу и угрожал немцам убийством. Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ о его экстремистских взглядах, но в Германии не считали мужчину опасным.

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге возросло до пяти, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Вместе с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом он приехал сегодня на место трагедии.

«Какой ужасный поступок — ранить и убить так много людей с такой жестокостью. Сейчас нам стало известно, что более 200 человек получили ранения. На данный момент пятеро умерли», — цитирует Шольца немецкий таблоид Bild.

По словам канцлера, число погибших может увеличиться, так как почти 40 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии.

Шольц поблагодарил все экстренные службы, которые «помогли предотвратить что-то худшее», и выразил соболезнования и слова поддержки родственникам погибших, раненым, жителям Магдебурга и «всем тем, кто сейчас скорбит».

«Мы должны и будем стоять вместе», — заключил он.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. Автомобиль, за рулем которого находился 50-летний врач-психиатр и психотерапевт из Саудовской Аравии Талеб А., въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки.

Нападавшего задержали на месте преступления. По данным Bild, в момент совершения преступления он находился под воздействием веществ, в крови мужчины нашли наркотики.

Мотивы преступника

С 2006 года Талеб А. жил в Германии: он приехал в страну на учебу, а позже подал заявление о предоставлении убежища, так как на родине ему грозила смерть за отступление от ислама. Мужчина работал в клинике в Бернбурге, однако с октября не выходил на работу из-за болезни и отпуска. Он активно вел соцсети и давал интервью. Незадолго до атаки мигрант обвинил немецкие власти в коррумпированности, а также в заговоре против саудовских беженцев.

13 августа он написал на арабском языке: «Если Германия захочет нас убить, мы убьем их, умрем или с гордостью отправимся в тюрьму».

«Мы исчерпали все мирные средства, но столкнулись только с большим количеством преступлений со стороны полиции, государственной безопасности, прокуратуры, судебной власти и министерства внутренних дел», — добавил Талеб А.

В интервью FAZ в 2019 году он заявил, что «ненавидит» ислам и потерял из-за него друзей и семью. «Моя семья ненавидит меня сегодня только потому, что я не могу поверить, что вору нужно отрезать руку», — говорил мужчина.

При этом Талеб А. отмечал, что в Германии тоже чувствовал себя отвергнутым, потому что местные мусульмане нетерпимы к людям исламского происхождения, отказавшимся от религии. В мае мигрант написал, что рассчитывает умереть в этом году.

Саудовская Аравия предупреждала власти Германии об экстремистских взглядах уроженца их страны.

По информации Der Spiegel, Эр-Рияд трижды направлял соответствующие уведомления немецким органам безопасности. Кроме того, источники издания сообщили, что в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление на Талеба А. из-за его постов в соцсетях, однако сотрудники не увидели в его высказываниях ничего опасного. После теракта министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер назвала очевидной исламофобию подозреваемого, однако отказалась комментировать его мотивы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами