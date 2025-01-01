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Молдавская ГРЭС перешла на уголь после прекращения поставок газа из России

Молдавская ГРЭС с 1 января перешла с газа на уголь
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Wikimedia Commons

С 1 января Молдавская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье, стала использовать уголь для производства электроэнергии после прекращения поставок российского газа. Об этом пишетТАСС.

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией», — говорится в сообщении.

Кроме того, станция прекратила поставки электричества в Молдавию, поскольку истек срок действия контракта.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Румынская сторона покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии. Помимо этого, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время в случае ее избытка, после чего Молдавия сможет ее экспортировать.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Болгария может помочь Молдавии с поставками газа.

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