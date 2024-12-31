Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болгария может помочь Молдавии с поставками газа

Болгарский министр Малинов: София готова помочь Кишиневу с поставками газа
close
Alex Brandon/AP

Болгарские власти намереваются помочь Молдавии, обеспечив поставки сжиженного природного газа. Об этом в эфире «Болгарского национального радио» рассказал глава минэнерго Болгарии Владимир Малинов.

«Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию «Булгаргаз» в тот момент, когда они попросят о помощи», — заявил министр.

Он объяснил, что в настоящее время между Молдавией и Болгарией есть договор о действиях в кризисных ситуациях. По словам Малинова, София поддерживает постоянный контакт с Кишиневом, и «они рассчитывают и на нас».

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января следующего года прекращает поставки газа в адрес «Молдовагаза» на фоне отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки топлива. Молдавия, в свою очередь, отрицает задолженность.

Кроме того, с начала года Молдавская ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья, прекратит поставки электроэнергии в Молдавию.

Ранее Санду призвала экономить энергию из-за неопределенности с поставками газа из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами