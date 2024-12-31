Болгария может помочь Молдавии с поставками газа

Болгарские власти намереваются помочь Молдавии, обеспечив поставки сжиженного природного газа. Об этом в эфире «Болгарского национального радио» рассказал глава минэнерго Болгарии Владимир Малинов.

«Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию «Булгаргаз» в тот момент, когда они попросят о помощи», — заявил министр.

Он объяснил, что в настоящее время между Молдавией и Болгарией есть договор о действиях в кризисных ситуациях. По словам Малинова, София поддерживает постоянный контакт с Кишиневом, и «они рассчитывают и на нас».

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января следующего года прекращает поставки газа в адрес «Молдовагаза» на фоне отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки топлива. Молдавия, в свою очередь, отрицает задолженность.

Кроме того, с начала года Молдавская ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья, прекратит поставки электроэнергии в Молдавию.

Ранее Санду призвала экономить энергию из-за неопределенности с поставками газа из РФ.