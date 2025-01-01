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Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

Собака президента Молдавии Санду сбежала, испугавшись фейерверков
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Global Look Press

Собака президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежала, испугавшись звука фейерверков, однако вскоре была найдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — заявил он.

По словам пресс-секретаря, он благодарен гражданам, которые проявили бдительность и оперативно сообщили о местонахождении пса в социальных сетях. Он добавил, что информация позволила команде действовать оперативно и вернуть Кодруца в целости и сохранности.

До этого шотландец рассказал, как его собака сбежала, испугавшись фейерверков, и нашлась у незнакомки.

В конце октября 66-летний Грег Коннелли из города Ренфру гулял со своим фокс-терьером Милли, когда они попали под фейерверк возле порта. Собака испугалась громких звуков и убежала в неизвестном направлении. После длительных поисков мужчина смог найти незнакомку, забравшую пса, однако она не хотела отдавать питомца.

Ранее россиянка нашла пропавшую полгода назад собаку на даче у соседки.

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