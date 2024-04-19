Россиянка нашла полгода назад пропавшую собаку на даче у своей соседки

В Краснодарском крае пропавший осенью бультерьер спустя полгода нашелся у соседки своих хозяев. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Щенок по кличке Пепа потерялся еще в ноябре. Тогда хозяева отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и поняли, что собака доверилась и ушла за соседкой, так как давно ее знала. Владельцы Пепы переговорили с женщиной, но та заявила, что не знает, где находится собака, и отвергла причастность к ее исчезновению.

Следующие пять месяцев хозяева, не добившиеся помощи от полиции, не теряли надежды и продолжали опрашивать местных жителей. В конце концов они выяснили, что соседка имеет дачу. Пропавшая собака нашлась именно там. Она всю зиму провела в клетке, стоящей в холодном сарае, без еды и воды. Пепу удалось вернуть, однако какое наказание понесет похитительница пока неизвестно.

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