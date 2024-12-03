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Хозяин спустя пять недель нашел собаку, которая сбежала, испугавшись фейерверков

В Шотландии мужчина пять недель искал сбежавшую из-за фейерверков собаку

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Шотландец рассказал, как его собака сбежала, испугавшись фейерверков, и нашлась у незнакомки. Об этом сообщает Daily Record.

В конце октября 66-летний Грег Коннелли из города Ренфру гулял со своим фокс-терьером Милли, когда они попали под фейерверк возле порта. Собака испугалась громких звуков и убежала в неизвестном направлении, и он начал кропотливые поиски. Мужчина предложил денежное вознаграждение тому, кто сможет найти Милли. В итоге к поисковой операции присоединились сотни добровольцев, а также спасатели с беспилотниками.

Наконец Грег увидел фотографию, сделанную в местном автобусе. На снимке Милли сидела с женщиной, которая утверждала, что это ее собака по кличке Бейб.

«Мы искали ее по всему Ренфруширу, и все это время Милли была у нас под носом. Всплыла фотография женщины в местном автобусе, и я не мог поверить. Я знал, что это Милли. На снимке она выглядела так неловко», — отметил Коннелли.

Неизвестную, взявшую собаку Грега себе, опознал местный житель, и хозяин Милли отправился прямо к ней домой, чтобы заявить о своих правах.

«Женщина просто протянула мне поводок. Когда я повернулась, чтобы идти к фургону, она бросилась за мной с истерическим криком: «Они пытаются украсть мою собаку». Я позвонил в полицию, которая приехала и просканировала ее микрочип, чтобы подтвердить, что это Милли», — заключил шотландец.

Ранее россиянка нашла пропавшую полгода назад собаку на даче у соседки.

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